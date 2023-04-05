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Haberler Muğla Muğla ve İzmir’de eş zamanlı operasyon

Muğla ve İzmir’de eş zamanlı operasyon

5.4.2023

Gazete

Muğla ve İzmir’de eş zamanlı operasyon
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Fethiye, Seydikemer ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Belirlenen 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi. Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ADEM ÜLKER
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