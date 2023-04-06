Muğla Büyükşehir’in ulaşım zammına tepki

MUĞLA genelinde, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla toplu taşıma hizmeti sunan CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarına geçen hafta büyük oranda zam geldi. Zamla birlikte toplu taşıma, servis ve taksimetre ücretleri yüzde 41 oranında artırıldı. Bu kapsamda, elektronik kartlı indirimli (öğrenci) ücret tarifesi 5,40'dan 7,60 liraya, elektronik kartlı sivil ücret tarifesi ise, 8,65 liradan 12,20 liraya çıktı. Ayrıca, Menteşe İlçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenicilerinin yoğun olarak kullandığı 3,50 lira olan "Kampüs Hattı" öğrenci ücret tarifesi 4,95 liraya çıkarıldı. Ulaşıma yapılan zamla birlikte Türkiye'nin en pahalı büyükşehir ulaşımı Muğla'ya ait oldu. Yüzde 41 oranındaki zamma öğrenciler, "Kampüse gitmek için 4,95, şehir merkezine gitmek için 7,60 lira vereceğiz" diyerek tepki gösterirken, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 2 bine yakın sağlık çalışanı da Başkan Osman Gürün'e isyan etti.

OSMAN AKÇA