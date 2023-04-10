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Haberler Muğla Muğla’da birçok vekil tekrar aday gösterilmedi

Muğla’da birçok vekil tekrar aday gösterilmedi

10.4.2023

Gazete

Muğla’da birçok vekil tekrar aday gösterilmedi
Muğla'da CHP 4, AK Parti de 2 milletvekili tekrar aday gösterilmedi. AK Parti'de ilk sırayı il başkanı Kadem Mete, ikinci sırayı da Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz aldı. CHP'de ise ilk sırada Baro Başkanı Cumhur Uzun, ikinci sırada PM Üyesi Gizem Özcan yer aldı. Muğla'da mevcut 7 milletvekilinden 6'sı listelerde kendilerine yer bulamadı. AK Parti, mevcut milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ı liste dışı bıraktı. Muğla'da mevcut 7 milletvekilinden sadece İYİ Partili Metin Ergun tekrar listenin ilk sırasında yer aldı. Listeye giremeyen Milletvekillerinden birçoğu açıklama yapmamaları dikkatlerden kaçmadı.

■ ADEM ÜLKER
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