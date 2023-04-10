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Haberler Muğla Rus milyarder Abramoviç'in lüks yatı Marmaris'te! Limanda gören bir daha baktı

Rus milyarder Abramoviç'in lüks yatı Marmaris'te! Limanda gören bir daha baktı

Rus asılluı milyarder Roman Abramoviç'in süper lüks yatı Marmaris'te. Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, limandaki vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

AA

10.04.2023, 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 15:17

Rus milyarder Abramoviç’in lüks yatı Marmaris’te! Limanda gören bir daha baktı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris Limanı'na yanaştı.

Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlandı.

İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 700 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali, denizden ikmal gemisiyle gerçekleştirildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, limandaki vatandaşlar ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

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