  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı! Turistler Marmaris'in keyfini çıkardı

Sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı! Turistler Marmaris'in keyfini çıkardı

Son dakika... Bahamalar bayraklı "Silver Spirit" adlı lüks kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi.

AA

13.04.2023, 16:43

Sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı! Turistler Marmaris’in keyfini çıkardı

Bahamalar bayraklı lüks "Silver Spirit" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA