100 milyonluk davada 100 ay sonra sonuç

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 100 aydır devam eden 100 milyonluk miras davasında süpriz karar çıktı. 1998'de vefat eden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davasının 100'üncü ayına girmeye sayılı günler kala, verilen karara Yeni Asır Gazetesi ulaştı. İzmir-Bodrum hattındaki miras davasında 80 ay sonra mezar açılmış ve DNA örnekleri alınmıştı. Alınan örnekler sonucunda Müjgan Sayın'ın babasının, Ayşenur Kürekçi'nin ise dedesinin Galip Reşat Karakaya olduğu mahkeme kararı ile kesinlik kazandı.1 yıldır DNA sonuçlarını bekleyen Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, "Bayram tatil başlamadan sonuçların açıklanmasını ve mahkemenin artık bitmesini bekliyorduk. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda dedemin artık biyolojik olarak kesinleşmiş olduğu için mutluyum. Davayı kazandığımızda rahmetli annemizin adını yaşatmak için devlet hastanesine özel odalar yapmak ve cihazlar satın almak istiyoruz" diye konuştu.Karakaya'nın kızı olduğu DNA raporu ile kesinlik kazanan Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, "Annemin yaklaşık 100 ay önce başladığı davada DNA raporu önemli bir detaydı. 6 ay kadar önce mahkeme kararı ile mezar açılmıştı. Annem artık kabrinde daha rahat uyuyacak" dedi.Kimliğinde yazan babası Salih Sayın'ın kızı olmadığını DNA testiyle kanıtlayan Müjgan Sayın, dava sürerken vefat ettiği için çocukları, 'O iş adamı bizim dedemiz' diyerek aynı davayı devam ettiriyordu.