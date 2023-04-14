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Haberler Muğla 450 yolcusuyla Marmaris’te

450 yolcusuyla Marmaris’te

14.4.2023

Gazete

450 yolcusuyla Marmaris’te
Bahamalar bayraklı lüks "Silver Spirit" adlı kruvaziyer, ABD ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 450 yolcu ve 400 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi. Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı. Gemi akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket etti.

ADEM ÜLKER
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