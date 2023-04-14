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Haberler Muğla Mantar yedi, bir gün sonra kalbi durdu

Mantar yedi, bir gün sonra kalbi durdu

14.4.2023

Gazete

Mantar yedi, bir gün sonra kalbi durdu
Muğla Milas'ta, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Zeki Maviyıldız, acil serviste kalp krizi geçirdi ve acil serviste hayatını kaybetti. Maviyıldız'ın bir gün önce semt pazarından aldığı kuzugöbeği mantarını yediği öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK
Milaslı 48 yaşındaki Mehmet Zeki Maviyıldız, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle gittiği özel bir hastaneye gitti. Maviyıldız, hastanenin acil servisinde doktorlar müdahale ederken kalp krizi geçirdi. Doktorların yaptığı kalp masajına rağmen Maviyıldız kurtarılamadı. Maviyıldız'ın ölüm sebebi Muğla Adli Tıp Kurumu'unda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

ADEM ÜLKER
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