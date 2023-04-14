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Haberler Muğla Turizm sezonu öncesi tatilcilere uyarı: Sakın dokunmayın, uzaktan izleyin

Turizm sezonu öncesi tatilcilere uyarı: Sakın dokunmayın, uzaktan izleyin

Yaklaşan tatil sezonu öncesi Muğla'nın Ortaca ilçesinin İztuzu Plajı'nda faaliyetlerini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden tatilcilere uyarı geldi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, caretta carettalara dokunulmaması gerektiğini, bunun canlılar için stres yarattığını söyledi.

DHA

14.04.2023, 11:27

Turizm sezonu öncesi tatilcilere uyarı: Sakın dokunmayın, uzaktan izleyin

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca'nın İztuzu Plajı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yılda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Muğla'da turizm sezonu öncesi deniz kaplumbağaları için uyarıda bulundu.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska, "Uzman olmayan kişiler yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınmalı. Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli" dedi.

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