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Haberler Muğla Bodrum'da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Bodrum'da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Trafik kazası sonucunda 23 yaşındaki genç sürücü Bekircan Sarıçoban yaşamını yitirdi.

İHA

15.04.2023, 19:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyon ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban yaşamını yitirdi.

Bodrum’da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Gölköy Denizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Bekircan Sarıçoban idaresindeki 64 ACR 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, ara sokaktan caddeye çıkan Sebahattin O.'nun kullandığı 58 BE 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Bodrum’da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kazada kamyonet sürücüsü Sarıçoban, ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bodrum’da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

23 yaşındaki Bekircan Sarıçoban'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bodrum’da kamyonla kamyonet çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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