Bodrum’da oteller dolmaya, trafik yoğunlaşmaya başladı

Ramazan Bayramı'na 3 gün kala hem yazlıkçılar hem de yerli ve yabancı turistler Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayramı tatil yaparak geçirmek isteyen yerli turistin de vazgeçilmez adresi yine Bodrum oldu. Trafikte ve ilçe merkezindeki yoğunluk yavaş yavaş başladı. Oteller kapılarını yerli ve yabancı turiste açtı. Yüzde 50'nin üzerine çıkan otel rezervasyonlarının bayram günü yüzde 70'leri bulabileceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yavaş yavaş başladığını açıklayan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "9 günlük bir tatil olduğu için bir hareketlilik mevcuttur. Belli sayıdaki oteller yüzde 50 doluluk oranını geçmiş durumda. Bir doluluk söz konusu olacak. Geçen senelerdeki gibi çok büyük bir rezervasyon olmayacaktır. Trafik akıcı olmayacaktır daha önceki senelerdeki gibi. Yazlıkçıların gelmesiyle birlikte, trafikte epey bir yoğunluk oluşacaktır" şeklinde konuştu.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise geçen yıllara göre doluluk oranlarının biraz az olacağını belirterek, "Mevsim gereği sezon daha yeni başlıyor. Yabancı turistler gelmeye başladı. İç pazar genel anlamda sezon başı tatil yapmayı sevmiyor. Okulların tatil olması ve bayramla birleşmesiyle bir hareketlilik başladı. Şu anda halen odalarımızda mevcut yerlerimiz var. Plan yapmayanlar da şu anda plan yapıp Bodrum'a gelebilirler" dedi.