MHP Muğla Milletvekili adayları törenle tanıtıldı

MHP Fethiye İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında, MHP 28. Dönem Muğla Milletvekili adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda, ülke ve bölge gündemi ayrıca yürütülen seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Etkinliğe, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, partililer ile milletvekili adayları Özlem Balcı, Ertuğrul Avcı, Mevlüt Kiriş, Abdulkadir Tekin, Şevket Tokur, Hilmi Başpınar ve Neslihan Doğangül Önder katıldı.

"BU BİR VAR OLMA YARIŞIDIR"

TOPLANTIDA, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim, partiler arası bir rekabet değil. İttifaklar oluşturuldu. Millet İttifakı'nın omurgasını HDP oluşturmaktadır. HDP anahtarı eline almış diğer avanelerine kendi şartlarını kabul ederlerse, bu seçimi kazandıracaklarını söylüyorlar. Bu bir siyasi yarış değil, var olma veya yok olma yarışıdır" ifadelerini kullandı. Daha sonra milletvekili adayları Neslihan Doğangül Önder, Hilmi Başpınar, Şevket Tokur, Abdulkadir Tekin, Mevlüt Kiriş, Ertuğrul Avcı ve Özlem Balcı kendilerini tanıtan birer konuşma yaptı. Genel seçimlerin önemine değinen MHP Muğla Milletvekili adayları, kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

ERDOĞAN CANKUŞ