Bodrum’da bayram denetimleri 24 saate çıktı

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, yurdun dört bir yanından ilçeye geliyor. Jandarma ekipleri de bayram tedbirleri çerçevesinde denetimlerini sıklaştırdı. Güvercinlik'teki yol kontrol noktasında denetleme yapan Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Trafik Kısım Amirliği ekipleri, "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" kampanyası çerçevesinde sürücülere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.





Ekipler, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi çerçevesinde araçlarda bulunan çocuklara, trafik kuralına uymayan anne babalarını uyarmaları için kırmızı düdük hediye etti. Denetimlere narkotik ve bomba arama köpeği de katıldı.



Güvercinlik'teki denetime, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı. Sürücülerin bayramını kutlayan ve trafik kuralları konusunda hatırlatma yapıp bilgilendirici broşürler veren Bayar, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.





Bayram nedeniyle hem trafik hem de asayiş yönünden sıkı tedbirler uygulandığını dile getiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, şu ifadeleri kullandı:



"Herkese iyi bayramlar diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara acil şifalar ve sabırlar diliyorum. Bu bayramda da denetimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Stratejik planımızda 2030 yılına kadar trafikteki ölümleri yarı yarıya azaltabilmek hedefleniyor. Bayram gibi trafiğin yoğunlaştığı bu dönemde de kontrollerimiz devam ediyor. Bir yandan denetliyoruz, bir yandan eğitiyoruz. Maksadımız cezalandırmak değil, insanları eğitmek. Şu anda denetimlerimizi mümkün olabildiği kadar artırdık. Trafiğin yoğunlaştığı dönemde biz idareciler sahaya inerek mümkün mertebe duyarlılığı artırıp ölümleri en aza indirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz."