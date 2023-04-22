Bodrum, Hint düğünlerinin vazgeçilmez merkezi oldu

Bodrum'daki lüks turistik tesislerde, renkli görüntülere sahne olan Hint düğünleri düzenleniyor. Hint geleneklerine göre yapılan düğünlerde davetliler kendileri için hazırlanan etkinliklerle, yeşilin ve mavinin buluştuğu 5 yıldızlı otellerin sahilinde unutulmaz anlara şahitlik ediyor. Hint düğünü organizasyonları yapan firmanın müdürü Mustafa Onat, "Bodrum'da bu yıl 20 düğün organize ettik. Türkiye'de 2023 için planladığımız 50 düğün var. Türkiye, Hindistan'dan gelen misafirlerimize sunduğu otel kalitesi ve misafirperverliğiyle çok uygun bir ülke" dedi. Bir başma organizatör Innayat Khubchandani de dünyanın birçok bölgesinde organizasyonlar yaptıklarını, Bodrum'u çok beğendiklerini ifade etti.



ADEM ÜLKER

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