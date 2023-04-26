Balon balığı Bodrumlu balıkçıları tedirgin etti

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan balon balıkları, Bodrum denizlerini de istila etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıkçıların avlanmasına yönelik destek alımı da yaptığı balon balığının farklı bir türüne Bodrum'da rastlandı. Bodrumlu balıkçı Mehmet Orman, yaklaşık 200 metre derinden balon balığının farklı bir türünü avladı. Boyları ortalama yarım metre olan 7 balığın 5 dakika içinde oltaya takıldığını söyleyen Orman, balon balıklarının sayısının giderek artmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

ADEM ÜLKER