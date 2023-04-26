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Haberler Muğla Muğla'da lastik bot kazası! Onlarca kişi yüzerek kurtuldu

Muğla'da lastik bot kazası! Onlarca kişi yüzerek kurtuldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında bir bot battı. 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı. Ardından jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA

26.04.2023, 22:46

Muğla’da lastik bot kazası! Onlarca kişi yüzerek kurtuldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Plajı açıklarında batan bottaki 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıktı. Sahile çıkan düzensiz göçmenler jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Karadere plajı açıklarında battı. Botta bulunan 33 düzensiz göçmen kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardı. Mültecileri sahilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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