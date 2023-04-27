  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Güneş paneli taşıyan TIR milyon dolarlık yükü ile birlikte yandı

Güneş paneli taşıyan TIR milyon dolarlık yükü ile birlikte yandı

Muğla’nın Ula ilçesinde güneş paneli taşıyan TIR milyon dolarlık yükü ile birlikte yandı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. TIR ile birlikte yanan güneş panellerinin araç muayene istasyonlarına dağıtıldığı öğrenildi

İHA

27.04.2023, 18:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 18:32

Güneş paneli taşıyan TIR milyon dolarlık yükü ile birlikte yandı

Edinilen bilgiye göre; Mersin'den yola çıktığı öğrenilen Sinan A. yönetimindeki 80 GJ 920 plakalı dorseyi çeken 80 GK 132 plakalı TIR Sakar Geçidi'ni aşınca Kızılağaç mevkiinde yanmaya başladı.

Bir anda TIR'ın pupasında başlayan yangın tüm dorseyi sardı.

Yüküyle birlikte alev alev yanan TIR'ı söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken ekonomik değeri oldukça yüksek olan TIR'daki güneş panelleri de yandı.



Yangının bir anda başladığını belirten TIR sürücüsü Sinan A., "Yolda giderken aniden yağ ikaz lambası yandı. Sağa çektim. Araç yanmaya başladı. Mersin'den yola çıkmıştım. TÜVTÜRK istasyonlarına bu güneş panellerini bıraka bıraka gidiyordum" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA