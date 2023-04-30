Muğla Belediyesi vatandaşı bezdirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yat Limanı ve Kordon Caddesi yenileme projesinin geç kalması nedeniyle Marmaris Belediyesi ekiplerinin desteğe gelmesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri araçlarla bariyer yapıp girmelerine engel olmaya çalıştı. Limanda büyükşehir belediye zabıtaları ve esnaflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, CHP Belediye Başkan Vekili ve CHP Meclis Üyesi Cengiz Kaya, Marmaris Baro Başkanı ve Belediye Avukatı Aslıhan Güney Ayyıldız faaliyetleri incelemek için Kordon Caddesi'ne geldi.



SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

Marmaris Belediye yetkililerini gören esnaf, tepkilerini dile getirirken Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri araçlarla Kordon Caddesi'ni kapatarak gelen Marmaris Belediye Fen İşleri ekiplerine mani olmayan çalıştı. İki belediye yetkilileri ile yaşanan sözlü gerginliğe esnaflarda katıldı.



VURAL EFECİK

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