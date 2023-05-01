Milli paraşütçü hayatını kaybetti

Muğla Fethiye'de yamaç paraşütleri iniş sırasında çarpıştı. Milli paraşütçü Orkut Baysal (30) hayatını kaybetti, biri İngiliz 2 kişi yaralandı. Kaza, Ölüdeniz'de meydana geldi. Milli paraşütçü Orkut Baysal, eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile öğlen Babadağ'a çıktı. Baysal ve Ünsal ikili uçuş için Babadağ'ın bin 700 metre pistinden havalandı. İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda tekli uçarak aynı yere inmek isteyen İngiliz uyruklu Thomas Aitken'in (45) kullandığı paraşütle 20 metre yükseklikte çarpıştı. Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, oradan da yüzme havuzunun kenarına düştü. Paraşüt kazasını görenler hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Andaç Ünsal ve İngiliz Thomas Aitken ise hemen özel bir hastaneye kaldırıldı.



ERDOĞAN CANKUŞ

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