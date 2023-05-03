Balık hırsızlarını mobese yakaladı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki Bayır Barajı'nda hırsızlar, bugüne kadar yüzbinlerce liralık balık çaldı. Hırsızlıkları barajda bulunan MOBESE kameralarınca kaydedilen 3 kişinin kimlikleri jandarma tarafından tespit edildi. Hırsızlardan biri yakalandı, ikisi aranıyor. Çiftlik sahibi Yılmaz Çamoğlu, "Bugüne kadar olan zarar yaklaşık 300 bin lira" dedi. MOBESE görüntülerinde 3 kişinin hırsılık yapmadan önce baraj kenarından keşif yaptıkları, daha sonra lastik botla çiftliğe yaklaşarak balık çaldıkları da görülüyor.



ADEM ÜLKER

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