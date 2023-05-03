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Haberler Muğla Balık hırsızlarını mobese yakaladı

Balık hırsızlarını mobese yakaladı

3.5.2023

Gazete

Balık hırsızlarını mobese yakaladı
Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki Bayır Barajı'nda hırsızlar, bugüne kadar yüzbinlerce liralık balık çaldı. Hırsızlıkları barajda bulunan MOBESE kameralarınca kaydedilen 3 kişinin kimlikleri jandarma tarafından tespit edildi. Hırsızlardan biri yakalandı, ikisi aranıyor. Çiftlik sahibi Yılmaz Çamoğlu, "Bugüne kadar olan zarar yaklaşık 300 bin lira" dedi. MOBESE görüntülerinde 3 kişinin hırsılık yapmadan önce baraj kenarından keşif yaptıkları, daha sonra lastik botla çiftliğe yaklaşarak balık çaldıkları da görülüyor.

ADEM ÜLKER
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