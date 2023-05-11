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Haberler Muğla Togg'a Bodrum'da yoğun ilgi

Togg'a Bodrum'da yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Vatandaşlar, otomobilin önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

İHA

11.05.2023, 18:26

Togg’a Bodrum’da yoğun ilgi

Tanıtım amacıyla Muğla'ya getirilen Togg ilk olarak Bodrum'a uğradı. Konacık Mahallesi'ndeki bir galeride şarj işlemleri yapılan otomobil, daha sonra AK Parti'nin seçim otobüsü ile birlikte Bodrum Belediye Meydanı'na getirildi.

Burada otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, otomobilin önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Otomobilin şoför koltuğuna oturan AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kaya, "Gerçekten çok güzel bir otomobil. Ülkemiz için çok güzel bir gurur. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Otomobilin, ekrandan göründüğünden daha iyi olduğunu dile getiren Ferudun Katar ise "Canlı canlı ilk defa görüyorum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Gerçekten de harika bir eser olmuş. Vatana, millete, Türkiye Yüzyılı vizyonuna hayırlı olsun. İnşallah bununla da kalmayacaktır, devamı gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Togg, Bodrum'un ardından Milas, Yatağan ve Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye götürülecek.

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