İl Tarım Müdürü’nden CHP’li adaya ‘ayar’

Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda ve İhtisas Fuarı açılış törenindeki konuşmasında kendisini siyaset yapmakla suçlayan CHP'lilere ayar verdi. CHP Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Demir ve onu destekleyen CHP'li gençlere cevap veren Saylak, "Hükümetin çiftçilere yaptığı destekleri tarım müdürü olarak anlatacağım tabii ki. CHP'li siyasetçiler olarak asıl sizler buraya siyasi şov yapmaya gelmişsiniz" dedi. "Yapılması gereken onca şeyi bir kenara bırakırsak şunu söyleyebilirim" diyen Saylak, "Önce Muğla Büyükşehir Belediyesi çiftçiye suyu yüzde 50 indirimli versin. Sonra da bu tür etkinlikler yapsın, sonra konuşuruz" diye konuştu.

'TARIMDA ÇAĞ ATLADIK'

"Bu ülkede 1980 darbesinden sonra IMF, Dünya Bankası, uluslararası kapitalist devletler Türk işçisine 'sen ekme, sen dikme, Avrupa Birliği işçileri eksin, biz onlardan ucuz parayla alırız' dediler. Sizin ne ürettiğinize ne ektiğinize ne ekmediğinize karar verdiler. Türkiye ekmez, dikmez ve bağımsızlığını kaybederse elbette uluslararası finans güçleri yine gelir. Ama artık bu düzen yıkılmıştır, Türkiye tarımda çağ atlamıştır. Ben tarım fuarında, hükümetin çiftçilere yaptığı destekleri, tarım politikasını ve projelerimizi anlatacağım tabii. Burada Tarım İl Müdürü'nün konuşmasından daha normal bir şey yoktur" diye konuştu. CHP'lilere yönelik olarak, "Sizin demokrasi anlayışınız bu mu" diye soran Saylak, "Arkadaşlar gerçekler, algı operasyonlarının üstündedir. CHP'li siyasetçiler olarak asıl sizler buraya siyasi şov yapmaya gelmişsiniz" ifadelerini kullandı.

MURAT YALÇIN