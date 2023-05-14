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Haberler Muğla Bodrum'da oyunu kullanan denize koştu

Bodrum'da oyunu kullanan denize koştu

Muğa Bodorum'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, hafta sonundaki sıcak havayı da değerlendirmek istedi ve sahile akın etti.

DHA

14.05.2023, 15:55

Bodrum’da oyunu kullanan denize koştu

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti.



Bodrum'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Sandıklarda oy kullanma işlemi sürerken, oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti.

Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.

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