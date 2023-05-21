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Haberler Muğla Bodrum'da zehirlenen kardeşlerden kahreden haber! 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da hayatını kaybetti

Bodrum'da zehirlenen kardeşlerden kahreden haber! 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme şüphesi üzerine 3 çocuğuyla hastaneye kaldırılan İnci Sandık'ın 6 aylık oğlu Uraz dün hayatını kaybetmişti. Kahreden haberin ardından aileyi yıkan bir haber daha geldi. Uraz'ın 6 yaşındaki ablası Karya da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

21.05.2023, 13:02

Bodrum’da zehirlenen kardeşlerden kahreden haber! 6 aylık Uraz bebekten sonra ablası Karya da hayatını kaybetti

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, dün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dün Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da bugün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık bugün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirildi. Zehirlenmenin tavuktan mı yoksa ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan incelemede ortaya çıkacak.

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