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Haberler Muğla Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalanlar kurtarıldı

21.5.2023

Gazete

Kelebekler Vadisi’nde mahsur kalanlar kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Y.B. ve D.K., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ne tatil için gelen Y.B. ve D.K., gezinti için Kelebekler Vadisi'nde bulunan şelaleye gitmek istedi. Bir süre zorlu patika yolda yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla bulundukları yerden inemeyen ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen JAK timi, kayalıklarda mahsur kalan ikiliyi bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi. Y.B. ve D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MURAT YALÇIN
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