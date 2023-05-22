Turizm sezonu 12 aya yayılmalı

POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, pandemi döneminden günümüze olan süreci değerlendirerek sektörün gelişmesi için doğru tanıtım, planlama ve yetişmiş insan kaynağının önemini vurguladı. Turizm sezonunun kalite, hizmet ve personel istikrarı açısından 12 aya yayılması gerektiğine işaret eden Yiğit Girgin, "Orta ve uzun vadede Türkiye'nin karşısına rakip destinasyonlar da çıkacak. Destinasyon pazarlamasını geliştirdiğiniz zaman otellerin açık kalma süreleri daha çok olacak ve oteller kapalı kaldığı aylardaki zararını da kurtaracak. Bu nedenle sektörün 12 aya uzatılması çok önemli. Yeni sezon hazırlıklarımız tamam" dedi.

DİĞER