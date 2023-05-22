Uraz bebekten sonra ablası da kurtarılamadı

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha, 6 aylık Uraz ve kızı Karya, önceki gün sabah saatlerinde rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan minik Uraz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan ablası Karya Sandık ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İnci Sandık ve oğlu Sezai Taha'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi.Uraz'ın hayatını kaybetmesinin ardından ablası Karya da dün kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uraz ve Karya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Sandık ailesi, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yaşamını yitiren Uraz ve ablası Karya Sandık dün ikindi namazına müteakip Ortakent Köyiçi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan ailenin 19 Mayıs'ta akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evi ilaçladığı bildirilmişti. Zehirlenmenin yenilen tavuktan mı yoksa evde kullanılan ilaçtan mı kaynaklı olduğu yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacak.