Bodrum’da yabancı turist yüzde 14 arttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seçimler nedeniyle yerli turist rezervasyonlarını durdu ancak yabancı turist sayısı yüzde 14 arttı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 28 Mayıs'taki seçimin ardından iç ve dış pazarın yükselişe geçeceğini belirterek, "Bu dönemde biraz geride olsak bile gelecek aylarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi. Yabancı turist sayısının, geçen yılın mayıs ayına göre arttığını belirterek otelcilere teşvik verilmesini isteyen Dengiz, "Sezon öncesinde bizlere kredi desteği sağlanırsa; sezonu çok iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı'nda 35 farklı ülkede, değişik destinasyonlarda belirli saat aralıklarında uçuşlar yapılıyor. Önemli bir noktadayız" dedi.



ADEM ÜLKER

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