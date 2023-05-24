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Haberler Muğla Marmaris'te 'eski kız arkadaş' kavgasında kan aktı

Marmaris'te 'eski kız arkadaş' kavgasında kan aktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinde 3 kişi arasında eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönerken 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA

24.05.2023, 12:38

Marmaris’te ’eski kız arkadaş’ kavgasında kan aktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sokak ortasında üç şahıs arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden meydana gelen kavgada bir şahıs ağır şekilde yaralanırken, olayla ilgili iki şüpheli ise polis tarafından yakalandı.



Olay İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari aracın içinden inen V.A. ve K.Ç. ile S.A arasında iddiaya göre eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavgada S.A. ağır şekilde yaralandı. Vatandaşların 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yaralı ilk müdahalenin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi sonra Muğla Sıtkı Koçman Eğitim araştırma hastanesine sevk edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler S.A.'yı bıçaklayıp kaçan V.A ve arkadaşı K.Ç yi kaçtıkları otomobille İçmeler'den Marmaris'e giderken yakalayıp gözaltına aldı.

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