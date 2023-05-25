Gelecek ve DEVA’dan AK Parti’ye geçtiler

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve 15 üyesi ile DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti'ye katıldı.

Yeni üyelere rozetlerinin katıldığı törende konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, "Bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kaydı var. Bugün daha güzelini ve coşkulusunu yaşıyoruz. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanımız Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 kişi buradalar. Milli ve manevi değerlere sadık olunmasıyla AK Parti'yi tercih etmişlerdir" diye konuştu.

MURAT YALÇIN