Aşırı hız Selda’yı hayattan kopardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde aşırı süratli biçimde aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dalaman- Kayacık sahili yolunda Ö.F.D. (23) idaresindeki otomobil aşırı sürat yüzünden yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin iki bölündüğü kazada araçta bulunan Selda Özdemir (21) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.F.D. ağır yaralandı.112 ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza yerindeki korkunç manzarayı dehşetle izleyen ve ortadan ikiye ayrılmış otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Parçalara ayrılan aracın enkazı, kurtarıcı tarafından olay yerinden kaldırıldı.