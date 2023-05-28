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Haberler Muğla Aşırı hız Selda’yı hayattan kopardı

Aşırı hız Selda’yı hayattan kopardı

Dalaman’da aşırı süratli otomobil aydınlatma direğine çarparak hurda yığınına döndü. Parçalara ayrılan aracın sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan 21 yaşındaki Selda Özdemir ise feci şekilde can verdi.

28.5.2023

Gazete

Aşırı hız Selda’yı hayattan kopardı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde aşırı süratli biçimde aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dalaman- Kayacık sahili yolunda Ö.F.D. (23) idaresindeki otomobil aşırı sürat yüzünden yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin iki bölündüğü kazada araçta bulunan Selda Özdemir (21) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ö.F.D. ağır yaralandı.



KAZAYI DEHŞETLE İZLEDİLER
112 ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza yerindeki korkunç manzarayı dehşetle izleyen ve ortadan ikiye ayrılmış otomobili gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Parçalara ayrılan aracın enkazı, kurtarıcı tarafından olay yerinden kaldırıldı.

ADEM ÜLKER
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