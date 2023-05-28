Muğla’da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan sağanak, dolu ve fırtına uyarısının ardından Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesinde dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü.



HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ