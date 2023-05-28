  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Muğla'da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Muğla Menteşe'den kışı andıran görüntüler geldi. Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı ilçe bugün adeta beyaza büründü. Sağanak yağış ve dolu bölgeyi etkisi altına aldı.

İHA

28.05.2023, 18:15

Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan sağanak, dolu ve fırtına uyarısının ardından Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesinde dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Muğla’da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Menteşe ilçesi ile Yatağan ilçesi arasında yer alan Bayır mahallesinde saat 14.00-16.00 arasında başlayan sağanak yağış ile birlikte leblebi büyüklüğünde dolu yağdı.

Muğla’da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dolu ve yağmur yağışı sonrası sokaklar sulu beyaz akıntıya dönüştü.

Muğla’da kışı andıran görüntüler! Sokaklar adeta beyaza büründü

Bayır'da yaşanan dolu ve sağanak sonrası özellikle tarla ve bahçelerdeki ürünlerden domates, biber, salatalık, patates fidanlarının zarar gördüğü açıklandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA