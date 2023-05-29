Hayatının baharında yanarak can verdi

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Nurten Dağdelen (50) ile oğlu Hüseyin Dağdelen'in (16) ardından, olay sırasında pencereden atlayan kızı Perihan Dağdelen (17) de tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi. Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'nde altı depo olarak kullanılan müstakil evde, 5 Mayıs'ta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

Daha sonra içeri giren ekipler, Nurten Dağdelen ile oğlu Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Son anda pencereden atlayıp yaralanan Nurten Dağdelen'in kızı Perihan Dağdelen ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ile oğlu gözyaşları arasında toprağa verilirken, Nurten Dağdelen'in eşinin servis şoförü olduğu, yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi. İzmir'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Perihan Dağdelen 23 gün sonra hayatını kaybetti.

ADEM ÜLKER