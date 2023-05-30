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Haberler Muğla Doğa yürüyüşünde ayak bileği kırılan ABD'li turisti, 2 saat sedyeyle taşıdılar

Doğa yürüyüşünde ayak bileği kırılan ABD'li turisti, 2 saat sedyeyle taşıdılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde burkulan ayak bileğinde kırık meydana gelen 73 yaşındaki ABD'li turist Cladue Norris Stulting, bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri tarafından 2 saat sedyeyle taşınarak, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Stulting'in kırılan ayak bileği hastanede alçıya alındı.

DHA

30.05.2023, 12:49

Doğa yürüyüşünde ayak bileği kırılan ABD’li turisti, 2 saat sedyeyle taşıdılar

Fethiye'ye bir süre önce tatile gelen ABD vatandaşı Cladue Norris Stulting, dün öğle saatlerinde, Kaya Mahallesi'ndeki Gemiler Adası yakınlarında doğa yürüyüşüne çıktı. Saat 17.00 sıralarında Stulting, ayağını burkup, düştü. Stulting, cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp, yardım istedi. Ölüdeniz Mahallesi'nde konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik arama çalışması sonucu Stulting'e ulaştı. Ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Stulting, ilk müdahalesi UMKE ekipleri tarafından yapılıp, sedyeye alındı. JAK Timi patika yoldan Stulting'i sedyeyle 2 saat taşıyarak Gemiler Koyu'na getirdi. Buradaki Sahil Güvenlik botuyla sağlık ekibine ulaştırılan Stulting, kara ambulansına nakledilip hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Stulting'in kırılan ayak bileğinin alçıya alındığı bildirildi.

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