Kavgacı başkan yine sahneye çıktı

MUĞLA Fethiye'de bir kişi, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminin ardından sokakta yürüdüğü sırada CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve yanındaki bir kişinin saldırısına uğradığını ileri sürdü. Vatandaş konuyla ilgili şikayetçi oldu.

DAVACI OLDUK

AK Parti İlçe binası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin açıklanmasının ardından yoldan geçen ve kimliği belirlenemeyen bazı kişilerin sarf ettiği sözler üzerine bina önündeki gençler ile gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekibi bina önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Salih Eroğlu isimli vatandaş, sokakta Fethiye belediye başkanı Karaca ve yanındaki bir şahsın kendisini darp etmeye çalıştığını iddia etti. Eroğlu, belediye başkanı Karaca ve yanındaki şahsın saldırısını çevredeki vatandaşların önlediğini, konu ile ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

Eroğlu, "Alim Karaca ve bize olayları yatıştırdıktan sonra arabamıza giderken kafa atmaya çalışan zavallı arkadaştan davacı olduk" dedi. Fethiye Belediye Başkanı Karaca kavgaları ve hakaretleriyle daha önce de gündeme gelmiş öyle ki kendisini Facebook'tan eleştiren Serkan Yalnız adlı vatandaşı Messenger üzerinden arayıp 12 dakika boyunca küfür etmiş, ayrıca başka bir olayda ise yine trafikte tartıştığı vatandaşı kovalamış ve aracına zarar vermişti.

OSMAN AKÇA