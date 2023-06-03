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Haberler Muğla Aşk acısıyla kendini yaktı

Aşk acısıyla kendini yaktı

Muğla'da sevgilisi ile tartışan genç, sokak ortasında kendini ateşe verdi. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan 24 yaşındaki A.S.A, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VOLKAN YILDIZ

3.6.2023

Gazete

Aşk acısıyla kendini yaktı
Muğla'nın Milas ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde, önceki gün akşam saatlerinde A.S.A. (24) isimli genç, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

VATANDAŞLAR KOŞTU
Bir anda alev topuna dönen adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerini beklemeyen Milaslılar, araçlarından aldıkları yangın söndürme tüpleriyle genç adama müdahale etti.



Duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesiyle, yanan A.S.A'yı saran alevler söndürüldü. Kısa süre içinde olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri Sanayi Caddesi'ne ulaştı. Üzerinde bulunan kıyafetleri tamamen yanan ve vücudunda yanıklar oluşan şahıs, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden A.S.A.'nın, sevgilisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kendisini yaktığı öğrenildi.
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