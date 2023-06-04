Torbacıların evinden 1 milyonluk madalyon çıktı

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira değerinde Helenistik döneme ait madalyon ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.S., Y.T. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alındı. Yapılan operasyonda, Helenistik döneme ait 28 gram ağırlığında yaklaşık 50 bin dolar değerinde madalyon, Helenistik döneme ait heykel, 3 adet Helenistik döneme ait ok ucu, 3 adet Helenistik döneme ait obje, 5 adet zultanit taşı, bir miktar kubar esrar ve toz esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 2 av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

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