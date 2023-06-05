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Haberler Muğla Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı

Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti. Dalış teknesiyle denize açılan gençler 5 metre derinliğe daldı. Su altındaki aktiviteler sırasında, daha önce hazırlanan ve üzerinde çitfin fotoğrafı ile "Benimle evlenir misin" yazılı pankart açıldı.

05.06.2023, 19:20

Fethiye’de su altında evlilik teklifi yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti. Kız arkadaşı Melek Nazikoğlu ile Fethiye'ye tatile gelen İbrahim Can Kahraman, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı. Su altındaki aktiviteler sırasında, daha önce hazırlanan ve üzerinde çitfin fotoğrafı ile "Benimle evlenir misin" yazılı pankart açıldı.

"Evet" cevabının ardından Kahraman, kız arkadaşı Nazikoğlu'nun parmağına tek taş yüzük taktı.

Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla da görüntülendi.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş, genç çiftin mutluluğuna su altında şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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