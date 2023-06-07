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Haberler Muğla Muğla'da üzerine ağaç devrilen Rus turist öldü

Muğla'da üzerine ağaç devrilen Rus turist öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şelaleye ulaşmak için yürüyüş yapan grubun üzerine ağaç devrilmesi sonucu Rus turist öldü, biri İngiliz 2 kişi yaralandı.

AA

07.06.2023, 17:42

Muğla’da üzerine ağaç devrilen Rus turist öldü

Kayadibi Mahallesi'ndeki şelaleye giden turistlerin üzerine, yağış nedeniyle kök kısmında boşluk oluştuğu belirlenen ağaç devrildi.

Olayda Rus uyruklu Alla Medvedevo (63), İngiliz Emily Greavet (19) ile Servet Çoban (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Medvedevo, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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