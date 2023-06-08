8 yıl süren babalık davasında mutlu son

Bodrum'da 8 yıldır devam eden 100 milyon liralık babalık ve miras davasında beklenen karar çıktı. 1998'de vefat eden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davası tam 8 yıldır devam ediyordu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Dava sürecinde Karakaya'nın mezarı açılmış ve DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kurumundan çıkan raporda, Müjgan Sayın'ın babasının Galip Reşat Karakaya olduğu DNA sonucu ile kesinlik kazanmıştı. İzmir 5. Aile Mahkemesi'nde dün görülen son davada karar çıktı.

Hayatını kaybeden Müjgan Sayın'ın, Karakaya'nın kızı olduğu resmileşti. Annesinin çıkan mahkeme kararını görmeden vefat ettiğini belirten kızı Ayşenur Kürekçi, "Sonunda adalet geç de olsa yerini buldu, mutluyuz" dedi. Bayramdan önce mahkemenin sonuçlanmasını umduğunu söyleyen Kürekçi, "Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor sonrası böyle bir karar çıkacağını bekliyorduk zaten. Davayı kazandığımızda rahmetli annemizin adını yaşatmak için devlet hastanesine özel odalar yapmak ve cihazlar satın almak istiyoruz" diye konuştu.

"KAÇIRILAN MALLAR VAR"

Dava sürecinde böyle bir söz verdiklerini vurgulayan Kürekçi, "Bu sözümüzü tutarak, dava sonucunu görmeden vefat eden annenizin adını yaşatmak istiyoruz" dedi. Sekiz yıldır bu dava ile uğraştıklarını ve bu nedeniyle çok yıprandıklarını belirten Kürekçi, "Bu dava açıldığından beri bize karşı düşman olan dedemin yakınları ve ailesi, bizden malları kaçırıyordu. Şimdi tüm kaçırılan malların tespiti için bir kez daha mahkemeye başvuracağız. Bize sekiz yıldır gün yüzü göstermeyenlerden her şeyin hesabını hukuk yoluyla soracağız" ifadelerini kullandı.