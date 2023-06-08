  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Mega yat "Octopus" Bodrum'a demir attı

Mega yat "Octopus" Bodrum'a demir attı

Dünyan sıralamasındaki büyük motor yatlar arasında yer alan "Octopus", Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı. Yatın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 2 milyon 200 bin avro olarak gösteriliyor.

AA

08.06.2023, 19:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 20:00

Mega yat Octopus Bodrum’a demir attı

Monako'dan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan Cayman Adaları bayraklı 126 metrelik yat, Bodrum açıklarına demirledi.

Helikopter pisti ve denizaltısı bulunan yat, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları imkanına da sahip. Yatın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 2 milyon 200 bin avro olarak gösteriliyor.

Octopus, 2003'te yapılan ve teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirmişti.

Bodrum açıklarında demirli yat, gösterişli duruşuyla dikkati çekiyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA