Apartman boşluğuna düştü ölümle pençeleşiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 katlı apartmanın teras katından apartman boşluğuna düşerek ağır yaralanan Hakkı Girgin, Muğla'ya sevk edildi. Milas Hacı İlyas Mahallesi Sarıoğlu Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanda oturan Hakkı Girgin, apartman boşluğuna düştü. Düşmenin etkisi ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Girgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı, buradaki müdahale sonrasında Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Girgin'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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