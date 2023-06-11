  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Dünyanın en yaşlı yelkencisi yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı yelkencisi yaşamını yitirdi

ADEM ÜLKER

11.6.2023

Gazete

Dünyanın en yaşlı yelkencisi yaşamını yitirdi
EKİM ayında düzenlenecek yarışmalarda dünyanın en yaşlı yelkencisi unvanını alması beklenen 91 yaşındaki Kaptan Emin Buldanlı hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen The Bodrum Cup Yelkenli Ahşap Yat Yarışları'na 34 yıl üst üste 'Büyük Yunus' teknesi ile katılarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na aday olan ve bu yıl katılım ile dünyanın en yaşlı yelkencisi unvanını alması beklenen 91 yaşındaki Emin Buldanlı, önceki gün teknesini kontrol için geldiği Marmaris'te kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA