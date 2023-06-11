Dünyanın en yaşlı yelkencisi yaşamını yitirdi

EKİM ayında düzenlenecek yarışmalarda dünyanın en yaşlı yelkencisi unvanını alması beklenen 91 yaşındaki Kaptan Emin Buldanlı hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen The Bodrum Cup Yelkenli Ahşap Yat Yarışları'na 34 yıl üst üste 'Büyük Yunus' teknesi ile katılarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na aday olan ve bu yıl katılım ile dünyanın en yaşlı yelkencisi unvanını alması beklenen 91 yaşındaki Emin Buldanlı, önceki gün teknesini kontrol için geldiği Marmaris'te kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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