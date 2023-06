CHP’li belediyeden yine çevre felaketi

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mumcular Arıtma Tesisi'nde yaşanan olay belediyedeki vurdum duymazlığı gözler önüne serdi. Bodrum Mumcular'da CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi, artan nüfusa rağmen bir türlü yenilenmedi. Mahallede 50 bini bulan nüfusun atık suyunu karşılayamayan tesisten, gizli şekilde döşenen boruyla Mazı Çayı'na deşarj edilen pis sular kuş cenneti Tuzla Sulak Alanı'na akarak çevre felaketine yol açtı.

Daha önce de MUSKİ, Fethiye Ölüdeniz'de bulunan bir koya benzer şekilde gizledikleri boru ile kanalizasyon sularını akıtırken görüntülenmiş ve Yeni Asır bu skandalı "Bu boru ne başkan" başlığıyla manşetine taşımıştı.

FLAMİNGOLARDA BÜYÜK AZALMA

Bodrum Mumcular'daki tesise yatırım yaparak kapasite artırımına gitmeyen CHP Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, pis suları Mazı Çayı'na bıraktığı Yeni Asır tarafından gözler önüne serildi. Tesisten başlayarak toprak altına döşenen 500 - 600 metre kadar gizlenmiş bir boru vasıtasıyla arıtılmamış suların önce çaya, buradan da kuş cenneti Tuzla Sulak Alanı'na aktığı belirlendi. Arıtmanın ihtiyaca cevap verememesi bir yandan insan sağlığını tehdit ederken, diğer taraftan ise göz göre göre bir çevre felaketine yol açtığı ağır kokudan anlaşılıyor. Kanalizasyon suları nedeniyle Tuzla Sulak Alanı'na gelen flamingolar bazı kuş türlerinin de tehdit altında bulunduğu ileri sürüldü.

KUŞ CENNETİ CAN ÇEKİŞİYOR

BODRUM Mumcular'da yaşanan çevre felaketine tepki gösteren vatandaşlar, her fırsatta çevre konusunda hassas olduklarını iddia eden CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e seslenerek, bir an önce bu çevre felaketinin durdurulmasını istedi. Defalarca bu konuyu bildirmelerine rağmen her gün tonlarca atık suyun arıtılmadan kuş cennetine akıtıldığını ve hiçbir tedbir alınmadığını dile getirdiler. Vatandaşlar, özellikle flamingolarıyla anılan Tuzla bölgesinin artık can çekiştiğini ve acil önlem alınmaması halinde kuş cennetinden "kuş cehennemine" döneceğini ifade etti.

FETHİYE'DEKİ GİBİ BİR SKANDAL

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında benzer bir skandala daha imza atmıştı. Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz beldesindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinin yetersiz kalmasıyla, kanalizasyon suları arıtılamaz hale gelmişti. Fakat buradaki soruna belediye tarafından çözüm bulunması gerekirken, MUSKİ çareyi turizmin göz bebeği olan Ölüdeniz'e pis suları arıtmadan dökmekte bulmuştu. Fethiye Ölüdeniz'de yaşanan çevre felaketinde pis suların gizlenmiş bir boru ile tenha bir koydan denize akıtıldığı Yeni Asır tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye'deki olay için "Kirlilik tarımsal ilaçlamadan kaynaklanıyor" açıklamasında bulunmuş, olayı inkar etmişti. Yeni Asır'ın "Bu boru ne başkan" başlıklı manşeti üzerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve bölgede yapılan incelemede, MUSKİ yönetimindeki Ölüdeniz arıtma tesisinin yetersiz kaldığı, pis atıkların arıtılmadan denize deşarj edildiği belgelenmişti.