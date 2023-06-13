Haftalık kirası 30 ev parası olan ultra süper lüks yatın yakıtı dudak uçuklattı

Dünya sıralamasına giren mega "Octopus" geçtiğimiz günlerde Bodrum açıklarına demir atmıştı. Büyüklüğü ve ihtişamıyla merak konusu olan 126 metre uzunluğundaki yat gemi yanaşma iskelesine gelerek akaryakıt ikmali yaptı.

13 tanker yaklaşık 11 saatte mega yata yakıt ikmalinde bulundu. Yatın yaklaşık 9 milyon lira değerinde 400 bin litre yakıt aldığı öğrenildi. Tankerlerin biri gidip biri gelirken, yatın kimin için geldiği ise öğrenilemedi.





"HAFTALIK KİRASI 30 EV PARASI"

2003'te yapılan yatın Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirdiği, kimin aldığı ise sır gibi saklanırken kirası pes dedirtti. 2 milyon 200 bin euro haftalık kirası bulunan yatın Türk lirasıyla haftalık kira fiyatı 56 milyon liraya denk geliyor.

Haftalık kirasıyla Türkiye'de ortalama illerde 30 ev alınan yat haftalık, 15 günlük ve 1 aylık kiraya veriliyor. Mavi yolculuğa çıkmak için hazırlık yapan yatın içinde ise yok yok. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde ise bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran, eğlence kulübü ve bir çok aktivite salonu bulunuyor.