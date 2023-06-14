İlçe başkanlarının büyükşehir isyanı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ilçedeki yollar konusunda CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayan açıklamalar yapmasının ardından İzmir'in CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan da benzer bir çıkış geldi.

'İKİ TANE PROJEMİZ VAR'

Karakayalı, destek alamadığını söylediği İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti. Kemalpaşa'daki en büyük şikayet konusunun yollar olduğunu belirten Karakayalı, "Açılan yolları Büyükşehir'imiz maalesef 7-8 ay kapatmıyor. İZSU, doğalgaz, elektrikçi gelip kazıyor. En büyük sıkıntı bu. Planlama olması lazım. Ben bu yolu yapacak mıyım, bütün kurumlara yazı yazmalıyım. Kardeşim ben bu yolu açıyorum, herkes gelsin çalışmasını yapsın, ben üstünü kapatayım, bir daha açılmasın denilmesi lazım. Bu yapılmıyor. 'Benim ödeneğim yok' diyor, 3 ay sonra 'benim ödeneğim çıktı, ben burayı yapacağım' diyor. Yeni attık asfaltı. Ben de şimdi izin vermiyorum. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız öyle" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bu 4 yılda gerekli desteği aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Karakayalı, "Şu anda pek aldık diyemem. 2 tane projemiz var. Yeraltı otoparkı ve meyve işleme fabrikası... Geçtiğimiz gün Büyükşehir'in yaptığı toplantıda da bunları hayata geçirelim dedik. Çağırdı Büyükşehir Belediye Başkanımız, yakın zamanda temellerini atacağız. Şu anda ilçemizde kanalizasyon yapıyor ve 1 tane de futbol sahasının parasını verdi. Başka da bir şey alamadık" dedi.

BODRUM'DA DA ARAS İSYAN ETMİŞTİ

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da vatandaşlar bozuk ve bakımsız yollara isyan etmişti. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise vatandaşların şikayetleri üzerine yaptığı açıklamada suçu CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne atarak, "Bu yollar, Bodrum Belediyesi değil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı kontrolünde" diye açıklama yapmıştı.

Bodrum Belediyesi olarak hiçbir yetkilerinin olmadığı, söz konusu projelerdeki gecikmelerden dolayı Bodrum Belediyesi ve başkanının sorumlu tutulmasının, bilgi veya vicdan eksikliği kaynaklı olduğunu vurgulayan Başkan Aras'a vatandaşlar tepki göstermişti.