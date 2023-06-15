Milyon dolarlık yatlar Muğla sularında

Dünya sıralamasına giren mega yat "Octopus", Bodrum açıklarına demir attı. Büyüklüğü ve ihtişamıyla merak konusu olan 126 metre uzunluğundaki lüks yat, yanaşma iskelesine gelerek akaryakıt ikmali yaptı. 13 tankerden 11 saatte yapılan yakıt ikmalinin 9 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

HAFTALIĞI 56 MİLYON

2003'te yapılan yat, Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyordu. Ancak 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirdi. Kimin aldığı sır gibi saklanan yatın kirası pes dedirtti. 2 milyon 200 bin euro haftalık kirası Türk lirasıyla 56 milyon liraya denk geliyor. Haftalık kirasıyla Türkiye'de ortalama illerde 30 ev alınan yat haftalık, 15 günlük ve 1 aylık kiraya veriliyor. Dışında bir helikopter pisti bulunan yatın içerisinde ise bir denizaltı, sinema salonu, küçük bir yapay plaj, spor salonu, 3 restoran, eğlence kulübü ve bir çok aktivite salonu bulunuyor.

LORENZO'NUN LÜKSÜ

Ultimate Fighting Championship'in eski CEO'su olan milyarder Lorenzo Fertitta'ya ait "Hodor" ve "Lonian" iki süper lüks yat Ölüdeniz'e demir attı. Cayman Adaları bayraklı 67 metre uzunluğundaki 180 milyon dolarlık lüks Hodor isimli mega yat İspanya'dan geldi. Fethiye'den Göcek koylarına geçen "Hodor", bu kez beraberinde 87 metre uzunluğundaki "Lonian" isimli süper yatla Ölüdeniz'e demirledi. Her iki süper yattaki misafirler Ölüdeniz'deki beachlere çıkarak gönüllerince eğlendi. 2018 yılında Hollanda'da yapılan Lonian isimli süper yatın, 12 misafir ağırladığı ve 27 mürettebat bulundurduğu, dünyanın en büyük yatlar sıralamasında 133. sırada olduğu kaydedilirken, üzerinde helikopter bulunan "Hodor" ise görenleri büyüledi.