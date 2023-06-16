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Haberler Muğla “Nefes” Muğla'da göreve başladı

“Nefes” Muğla'da göreve başladı

ADEM ÜLKER

16.6.2023

Gazete

“Nefes” Muğla’da göreve başladı

YERLİ ve milli imkanlarla geliştirilip, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) teslim edilen ve "Nefes" adı verilen T-70 tipi yangın söndürme helikopteri, Muğla'da göreve başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen helikopter, Muğla'da göreve başladı.

2,5 TON TAŞIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nefes" ismini verdiği helikopter, bir seferde 2.5 ton su taşıyabiliyor. Pilotlarından biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden albay rütbesinde emekli Hande Tunç olan helikopter, yangın sırasında gece-gündüz görev yapabilecek ve 2,5 saat kesintisiz uçabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek olan helikopter, üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatlarla kurtarma görevleri de yapabilecek.

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