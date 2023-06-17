Bodrum’un tarihi, kültürü yerel değerleri öne çıkarılmalı

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'un çok değerli bir tarihi mirasa sahip olduğunun altını çizen Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, "Ülkemize gelen bir turiste otel ve deniz dışında ne sunduğunuz çok önemli. Bodrum dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesine ev sahipliği yapıyor. Sadece bu mozolenin restore edilerek kente kazandırılması bile dünyanın gözünün üzerimize çevrilmesini sağlar" dedi.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Yerel değerlere ve kültürel mirasa önem veren bir kurum olduklarını belirten Girgin, "Halikarnas Mozolesi'nin bir replikasını da otelimizin lobisinde konuklarımız için sergiliyoruz. Ege kültürünü yansıtan mimarisi, insanının yapısı, zeytinyağı, üzüm bağları, belediyenin kente kazandırdığı lavanta tarlaları ve yerel lezzetleri şehrimizin önemli artıları. Dünyanın en büyük su altı müzesi de Bodrum Kalesi içinde sergileniyor. Tarihte önemli bir yere sahip olan Büyük İskender'in kente giriş yaptığı rivayet edilen tarihi Myndos kapısının yanındaki Büyük İskender Caddesi'nde yer alan Bodrium'da yılın 12 ayı konuklarımızı ağırlıyoruz" diye konuştu. Bodrum'un geneline hitap eden bir şehir oteli konsepti sundukları bilgisini veren Girgin, "Yanımızdaki antik kent ve çevresi restore edildi. Bodrium'un bulunduğu bölge de cazibe merkezi oldu. Bodrum'da antik Myndos kapısı ve surların yanındaki otelimiz, kendine özgü mimarisi ve dekorasyonuyla özel bir noktada yer alıyor. Bodrum'a nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündük. Sosyal sorumluluk anlayışıyla sponsorluklar yapıyoruz. Sektörü yakından takip ediyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak tanıtım yapıyor ve trendleri de takip ediyoruz. Bodrum önemli bir marka; hem otelimizi hem de Bodrum'u daha çok kişiyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

YOL HARİTASI ÇİZİLMELİ

Destinasyon pazarlamasının Bodrum turizmine yön vermek için çok önemli olduğunu ve bu konuda bir arama konferansı gerçekleştirildiğini dile getiren Yiğit Girgin, "Kentin geleceğine yön vermek, bir rota çizmek adına gerçekleştirilen arama konferansının önemli sonuçları olacak. Bir rapor olarak çıktıları incelendiğinde önümüze gerçekçi bir tablo çıkacak. Burada önemli olan tedaviyi belirlemekten çok bu tedaviyi yaşama geçirmektir. Kentin yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları iş insanları ve diğer önemli aktörler aynı amaç için ortak paydada buluşmak zorundalar. Şu anda kentimiz yüzde 40'lık bir imar alanına daha sahip. Bodrum'un bu kadar büyümesi kente nasıl sonuçlar doğurur bunların planlanması lazım. Bodrum'un yerel zenginlikleri ve kent dokusunun daha çok sahiplenilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Kentin yatak kapasitesinin 90 bin civarında olduğunu kaydeden Girgin, Bodrum'un geçtiğimiz yıl 60 ülkeden 950 bin turisti ağırladığını söyledi. Yiğit Girgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu rakam, % 60 dolulukla bile iki katına yükselebilir. Bunun için kentte bütüncül bir pazarlama stratejisi belirlememiz gerekli. Turizm sezonu kalite, hizmet ve personel devamlılığı açısından 12 aya yayılmalı. Yıl boyunca insanları kente çekecek farklı turizm alternatifleri yaratılmalı. Tesis, hizmet kalitesi ve fiyat anlamında iyi bir durumdayız. Bodrum'un yatak kapasitesi 90 bin civarında. Buradaki ev sahipleri evlerini sezonluk olarak kiraya veriyor. Devlet vergi alamıyor, güvenlik açığı oluşuyor. Otelcilik sektörü ve diğer yatırımcılar da olumsuz etkileniyor. Bodrum daha niş bir pazar. Oda kahvaltı konsepti yaygın. Bu yerel esnaf için de çok önemli. Bodrumdaki turist Türkiye ortalamasının üzerinde para harcıyor. Ortalama 1 milyar dolar gibi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bodrum'un gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu rakamın çok daha fazla olması da mümkün"