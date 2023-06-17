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Haberler Muğla Cani damat kayınvalidesi öldürdü: Önce boğazını kesti, sonra 8 bıçak darbesi vurdu

Cani damat kayınvalidesi öldürdü: Önce boğazını kesti, sonra 8 bıçak darbesi vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde cani damat tartıştığı kayınvalidesinin önce boğazını kesti, ardından yere yığılan kadına 8 bıçak darbesi vurdu.

İHA

17.06.2023, 20:39

Cani damat kayınvalidesi öldürdü: Önce boğazını kesti, sonra 8 bıçak darbesi vurdu

Olay, Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde meydana geldi. A.M.T. isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi Sevgi Ağı ile tartışmaya başladı. Tartışmada A.M.T. eline aldığı bıçakla, kayınvalidesinin boğazını kesti. Cani damat kanlar içinde yere yığılan kayınvalidesine 8 bıçak darbesi vurdu.

Yaşanan olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından A.M.T. ve eşi Ö.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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